Het Rotterdamse chipbedrijf Nearfield Instruments heeft 27 miljoen euro opgehaald in een nieuwe investeringsronde. Het bedrijf ontwikkelt nieuwe meettechnologie voor de chipsector, die daarmee de processen tussen de allerkleinste halfgeleiders zou kunnen verbeteren. ING is een van de investeerders en denkt dat het bedrijf in de toekomst een belangrijke rol kan spelen in de chipsector.