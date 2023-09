De NVM vraagt op Prinsjesdag opnieuw aandacht voor de woningnood in Nederland. In een paginagrote advertentie in De Telegraaf roept de makelaarsvereniging de overheid op om de woningnood samen met de makelaarsvereniging aan te pakken. „Want het spoedig oplossen van dit probleem is goed voor alle Nederlanders. Het bouwen levert banen op, zorgt voor versnelling van verduurzaming en jaagt de economie aan”, stelt de NVM.