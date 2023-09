In de eerste helft van dit jaar zijn in Engeland en Wales gemiddeld ruim twee pubs per dag gesloten. Dit meldt vastgoedadviseur Altus Group op basis van eigen onderzoek. Volgens de onderzoekers gaat het niet goed met Britse pubs, omdat ze nog steeds last hebben van sluitingen tijdens de coronapandemie. Ook personeelstekorten, stijgende kosten en veranderd consumentengedrag maken het pubs lastig.