De politie heeft de afgelopen week „bijna twintig” klachten ontvangen over haar optreden tijdens de demonstraties van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag. Ongeveer de helft van de klachten komt van klimaatactivisten. De overige klachten zijn onder meer ingediend door mensen die klagen over het feit dat actievoerders niet vervolgd worden, zegt een politiewoordvoerder van het Haagse korps.