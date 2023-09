Ruim 140 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn maandag aangehouden door de politie op de snelweg A12 in Den Haag. De betogers blokkeerden de weg voor de tiende dag op rij. Nadat de politie het waterkanon had ingezet, werden de demonstranten van de weg gehaald en in bussen afgevoerd. Na ruim een uur was de weg weer vrij.