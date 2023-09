Thuisbezorgd.nl gaat boodschappen van de Aziatische supermarktketen Amazing Oriental bij mensen thuis afleveren. De maaltijdbezorger richt zich daarmee steeds nadrukkelijker op de levensmiddelentak. Eerder konden Nederlanders producten van Albert Heijn, PLUS en SPAR al bestellen via de dochteronderneming van Just Eat Takeaway.