De verkoop van champagne is wat aan het inzakken, na een sterke stijging in de coronaperiode toen mensen veel meer champagne thuis gingen drinken tijdens lockdowns. Dat zegt de topman van de champagne- en wijnendivisie van het Franse luxebedrijf LVMH dat eigenaar is van champagnemerken als Moët & Chandon en Dom Pérignon.