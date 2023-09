RD propageert geen klimaatalarmisme of maakbaarheidsdenken

Maandagmorgen vertrok een van onze collega’s, Richard Donk, naar het rampgebied in Marokko om verslag te doen van de gevolgen van de aardbeving rond Marrakesh. Hij was nauwelijks ter plekke of een nieuwe ramp voltrok zich in Noord-Afrika. De hevige storm die eerst Griekenland teisterde, stak de Middellandse Zee over en veroorzaakte zware regenval langs de kust van Libië. Op sommige plaatsen viel in één etmaal meer dan 400 millimeter regen. Een enorme vloedgolf overspoelde de stad Derna. Daar zijn nu meer dan 11.000 doden geteld.