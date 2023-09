Vakbonden CNV en FNV en het moederbedrijf van vliegtuigonderdelenmaker Fokker hebben een akkoord bereikt over een overgangsregeling voor fabrieksmedewerkers die de dupe zouden worden van de verhuizing naar een nieuwe productielocatie. Dit melden de bonden vrijdag. Werknemers in de fabriek in Hoogerheide (Noord-Brabant) legden vanwege onvrede over een verhuisregeling dit jaar meerdere keren hun werk neer.