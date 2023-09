Een van de hoogtepunten tijdens mijn studie was zonder twijfel een autotocht met een vriend van Nederland naar Rusland – heen via Scandinavië, terug via de Baltische staten. We gingen daarheen voor veldonderzoek op het gebied van journalistiek. In de colleges hadden we stilgestaan bij drie grote maatschappelijke ordeningen, en wij zouden de Russische van nabij onderzoeken.