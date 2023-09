Onderzoekers: duurzame koffiesector lijkt een illusie

Koffiebedrijven doen niet genoeg om het welzijn van koffietelers te verbeteren en klimaatverandering tegen te gaan. Ze zijn nog te veel bezig met zo min mogelijk kosten maken en zoveel mogelijk winst pakken. Veel telerfamilies leven daardoor nog altijd in armoede, werken in zware omstandigheden en op uitgeputte gronden. „Het concept van een duurzame koffiesector lijkt niks meer te zijn dan een illusie”, zeggen onderzoekers in de Koffie Barometer 2023.