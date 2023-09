Keijzer adviseert Overijssel: boek snel resultaat in ‘kanaaldrama’

Mona Keijzer heeft de Provinciale Staten van Overijssel geadviseerd om snelheid te maken bij de afhandeling van schades aan woningen langs Kanaal Almelo-de Haandrik. „Eén van de redenen waarom de levens van mensen stil kwamen te staan en waardoor het wantrouwen richting de provincie ontstond, was dat het maanden duurde voordat er daadwerkelijk iets gebeurde. Wat je nu nodig hebt, is zo snel mogelijk resultaat laten zien”, zei Keijzer tijdens een gesprek met de Statenleden over het rapport dat ze bijna twee weken geleden presenteerde.