ECB bezorgd over Italiaanse belasting op ‘overwinsten’ banken

De Europese Centrale Bank (ECB) oordeelt hard over een door de Italiaanse regering aangekondigde belasting op „overwinsten” van banken. Kredietverstrekkers in Europa hebben de winst flink kunnen opvoeren dankzij de renteverhogingen van de centrale bank. De regering van premier Giorgia Meloni kwam daarop met het besluit een extra heffing van 40 procent in te voeren op een deel van die winst, maar volgens de ECB brengt dit grote risico’s voor de stabiliteit van banken met zich mee.