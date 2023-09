Op gironummer 7447 dat het Rode Kruis dinsdagmiddag openstelde voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Libië, is een kleine 24 uur later 111.811,97 euro binnen gekomen. Met het geld verstrekt zusterorganisatie de Libische Rode Halve Maan noodhulp in het getroffen gebied, meldt het Rode Kruis.