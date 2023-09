De uitval van windmolens of energiecentrales wordt nog te vaak niet of niet tijdig genoeg gemeld door energieleveranciers, hoewel hier wel verbetering is te zien. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de ACM is het belangrijk dat die uitval snel en aan alle marktpartijen wordt gemeld, omdat hierdoor de energieprijs kan stijgen.