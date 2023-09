Stichting Vluchteling maakt een kwart miljoen euro vrij om de slachtoffers van de overstromingen in Libië te helpen. De hulporganisatie heeft die beslissing genomen na overleg met partnerorganisaties in het zwaar getroffen Noord-Afrikaanse land. Het geld komt bovenop de inzamelingsactie die Stichting Vluchteling dinsdag is begonnen en die tot dusver 65.000 euro heeft opgeleverd.