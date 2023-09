De productie in de industrie van de eurozone is in juli weer gedaald, na een opleving in de drie voorgaande maanden. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat nam de industriële productie met 1,1 procent af ten opzichte van een maand eerder. Dat kwam vooral door een lagere productie van kapitaalgoederen, zoals bedrijfsmachines, en duurzame consumptiegoederen, zoals elektronica, witgoed, meubels en auto’s.