Staatssecretaris mag asielzoekers weer terugsturen naar Kroatië

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) mag vreemdelingen weer overdragen aan Kroatië, heeft de Raad van State (RvS) woensdag bepaald. Vorig jaar april oordeelde de RvS in de zaken van een asielzoeker uit Egypte en een uit Algerije dat ze niet teruggestuurd mochten worden naar Kroatië omdat niet zeker was dat het land zich hield aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Maar nu is vast komen te staan dat Kroatië zich aan de regels houdt, aldus de RvS.