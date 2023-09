Big Bazar hoort of keten extra tijd krijgt voor oplossen problemen

Big Bazar hoort woensdag van de rechter in Leeuwarden of het bedrijf meer tijd krijgt om een uitweg uit zijn problemen te vinden. Daarbij hangt het er vooral om of de noodlijdende koopjesketen in staat is om komende weken aan zijn lopende verplichtingen te voldoen. Big Bazar zei vrijdag bij de behandeling van de zaak begin deze week nog een fikse kapitaalinjectie te verwachten, maar het is nog onduidelijk of dat is gebeurd.