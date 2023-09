Verzekeraar ASR op kop in vlakke AEX, Adyen onderaan

Verzekeraar ASR was dinsdag de grootste stijger in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. Betaalbedrijf Adyen stond onderaan met een verlies van ruim 2 procent. De stemming op de beursvloeren bleef verder afwachtend. Beleggers kijken vooral uit naar het inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat woensdag naar buiten komt. Dat cijfer zal waarschijnlijk gaan bepalen of de Federal Reserve volgende week de rente opnieuw zal verhogen of een rentepauze zal houden.