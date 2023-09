De veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg heeft weer te maken met problemen. Het fiets-voetveer dat een paar keer per uur over Het Scheur vaart, viel maandagmiddag vanwege een technisch mankement uit. Exploitant Damen zet nu als vervanging twee kleinere boten in, maar daar kunnen geen brommers, scooters en scootmobielen op.