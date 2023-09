Trump wil rechter laten diskwalificeren in verkiezingszaak

Voormalig Amerikaans president Donald Trump probeert de federale rechter in Washington te laten diskwalificeren die het proces leidt over zijn vermeende belemmering van de verkiezingen van 2020. Zijn advocaten hebben daartoe een verzoek (‘motion’) ingediend. Het argument dat zij aanvoeren is dat rechter Tanya Chutkan eerder negatieve opmerkingen heeft gemaakt over de voormalige president. Die zouden de zaak „besmetten”, zo staat in het verzoek.