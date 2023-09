Niet zomaar 1 of 2, maar naar schatting meer dan 800 politieke gevangenen zijn op het moment in hongerstaking in het kleine koninkrijkje Bahrein aan de Perzische Golf. Ze vechten al sinds begin augustus voor een betere behandeling. Zo willen ze niet 23 uur per dag opgesloten zitten in hun cel. Ook eisen ze medische behandelingen.