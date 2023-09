Banken die in Nederland actief zijn, bieden aan spaarders in Duitsland vaak fors hogere rentes dan in ons land. Dat meldt de financiële vergelijkingssite Geld.nl op basis van eigen gegevens. Zo moeten Nederlandse klanten van ING het doen met 1,25 procent rente op hun spaarrekening en krijgen nieuwe klanten in Duitsland wel 3,5 procent rente.