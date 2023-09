Migratiedeal Tunesië dreigt op fiasco uit te lopen

Afrikaanse vluchtelingen in de woestijn van Tunesië. Veiligheidstroepen sturen migranten, zonder eten, water en beschutmiddelen tegen de felle zon, de woestijn in richting Libië en Algerije. Kritiek op de in juli tussen de EU en Tunesië gesloten migratiedeal neemt toe. beeld AFP, Mahmud Turkia