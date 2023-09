Het geheugen van een mens is een raar ding. Daar kwam ik achter toen ik op X –het voormalige Twitter– las dat het op 31 augustus zestig jaar geleden was dat kinderboekenschrijver W.G. van de Hulst​ (1879-1963) overleed. Bij het berichtje stonden wat kaften van door hem geschreven kinderboeken afgedrukt. Onder andere de omslag van het boek ”Jaap Holm en z’n vrinden”. Misschien dat ik dat boek wel 45 jaar niet meer had gezien. Maar met dat ik de cover zag, overviel me een gevoel van diep verdriet. Hoe, wat? Ik kan er eigenlijk nog steeds geen woorden aan geven. Maar het was er ontegenzeggelijk.