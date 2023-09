Meer dan 10.000 mensen doen mee aan de klimaatprotesten zaterdag in Den Haag. De gemeente schat dat er „maximaal 9000” mensen op de snelweg A12 zitten of ernaast staan. Verder denken de Haagse autoriteiten dat ongeveer 1500 mensen een steundemonstratie in de buurt van station Den Haag Centraal bijwonen. In totaal komt dat neer op „tussen de 10.000 en maximaal 12.000 mensen”, aldus de gemeente.