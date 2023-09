Minister Jetten bij demo: we moeten fossiele subsidies afbouwen

Demissionair minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie is zaterdag bij de ‘steundemonstratie’ in Den Haag in gesprek gegaan met medestanders van Extinction Rebellion, de klimaatactiegroep die iets verderop de A12 blokkeert. De minister krijgt daar naar eigen zeggen veel vragen van mensen over de subsidies en financiële voordelen voor het gebruik van fossiele brandstoffen. „Fossiele subsidies passen niet in een schoon Nederland, dus dat moet gewoon stoppen”, herhaalde Jetten bij het steunprotest zijn eerdere woorden over die subsidies. „Maar dat kan niet van vandaag op morgen, dus daar moeten we de komende tijd een duidelijk afbouwplan voor maken.”