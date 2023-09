Zender NPO FunX past in elk geval zaterdag de playlist aan vanwege de aardbeving in Marokko. Dat laat de eindredacteur van de zender weten aan het ANP. „We halen alle gevoelige tracks uit de lijst”, legt hij uit. „Nummers die over een aardbeving gaan, of die gevoelige teksten bevatten rondom een ramp als deze.”