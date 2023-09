TUI heeft bijna honderd Nederlandse pakketreizigers in Marrakech zitten. Vanwege de aardbeving in Marokko moesten zij vannacht tijdelijk hun hotel uit. „Voor zover ik het op dit moment weet zijn die mensen oké”, laat een woordvoerster van de reisorganisatie weten. „Ze mogen terug zodra is vastgesteld dat dit veilig kan. De reisleiding is bij hen en in contact.”