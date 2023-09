Oud-CDA’er Mona Keijzer heeft zaterdag in een interview in De Telegraaf uitgehaald naar haar voormalige partij. „Ik wil niet natrappen, maar het komt erop neer dat het CDA te vaak het één zei en het ander deed”, zegt Keijzer, die bij de Tweede Kamerverkiezingen in november op de kandidatenlijst van de BoerBurgerBeweging (BBB) staat.