Peilingen zijn palingen, luidt het gezegde. Lijsttrekkers die er in campagnetijd niet goed voorstaan, benadrukken het graag: peilingen zijn glibberig, wispelturig en onbetrouwbaar. De echte peiling is die op verkiezingsdag als de kiezer zijn stem uitbrengt, zo redeneren ze. En tot die tijd trekken we ons er niet veel van aan.