Het pakketje dat honderd jaar in een kluis lag en bekendstaat als Het geheim van Haastrecht bevat een dagboek. De inhoud van de envelop werd vrijdagmiddag onder grote belangstelling van nieuwsgierigen gepresenteerd in de tuin tegenover het Museum Paulina Bisdom van Vliet. De afgelopen maanden werd volop gespeculeerd over wat er in het mysterieuze pakket zou zitten.