Familie slachtoffers ongeluk Rotterdam dankbaar voor medeleven

De families van de man en de vrouw die zaterdagavond in Rotterdam werden doodgereden zijn dankbaar voor alle blijken van medeleven die ze hebben ontvangen. „De vele bloemen, kaarten en berichten geven ons een klein beetje troost om het verschrikkelijke verlies te verwerken van twee dierbaren die juist bij elkaar weer de liefde hadden gevonden”, zeggen ze in een verklaring die is verspreid door de organisatie Namens de Familie.