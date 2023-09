Westerwolde is blij met besluit over behandelen spreidingswet

De gemeente Westerwolde, waar het aanmeldcentrum van Ter Apel ligt, is blij dat de Tweede Kamer de spreidingswet asielzoekers wil behandelen. „Deze wet is noodzakelijk om te komen tot een eerlijker verdeling van asielzoekers over gemeenten en zal de druk op het dorp Ter Apel en het asielzoekerscentrum hopelijk verminderen”, zegt burgemeester Jaap Velema. „We hopen op een positieve uitkomst en rekenen op de steun van de Tweede Kamer.”