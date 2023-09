Techgigant Google wordt in het Verenigd Koninkrijk geconfronteerd met een massaclaim van maar liefst 7 miljard pond, omgerekend ruim 8 miljard euro. De claim is ingediend namens zo goed als alle Britten die gebruikmaken van Google, dat ervan wordt beticht misbruik te maken van zijn machtspositie in de zoekmachinemarkt. Google zelf doet de zaak af als „speculatief en opportunistisch”.