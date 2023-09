Het Duitse industrieconcern Bilfinger neemt bedrijfsonderdelen van branchegenoot Stork over, met name in Nederland en België, evenals enkele onderdelen in Duitsland en de Verenigde Staten. De overeenkomst is woensdagavond gesloten, meldt Bilfinger in een verklaring. De onderdelen zijn goed voor een omzet van ongeveer 500 miljoen euro en bieden werk aan ruim 2700 vaste medewerkers.