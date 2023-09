Het Britse parlement is definitief akkoord met een controversiële wet die voormalige soldaten en paramilitairen beschermt tegen vervolging voor geweld tussen 1969 en 1998 in Noord-Ierland. Tijdens The Troubles, zoals die periode wordt genoemd, vielen meer dan 3500 doden tijdens een sektarisch conflict tussen Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten.