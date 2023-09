De hoofdingang van de Beurs van Berlage op het Damrak in Amsterdam is ondergespoten met groene vloeistof. De politie heeft de zaak in onderzoek, meldt een woordvoerder. De Beurs van Berlage gaat aangifte doen. „Het is een vorm van vandalisme, daar doen we uiteraard aangifte van. Dit kan natuurlijk niet tegen een monument”, aldus een woordvoerder van de Beurs van Berlage.