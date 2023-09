De economie van Oekraïne is in de eerste zeven maanden van dit jaar met 2,2 procent gegroeid in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Dat meldde het Oekraïense ministerie van Economische Zaken. Volgens het ministerie laat de economie van het land sneller herstel zien van de schade door de Russische invasie dan verwacht, na een zeer moeilijk 2022.