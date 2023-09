Voormalig Proud Boys-leider Enrique Tarrio is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 22 jaar voor zijn rol bij de Capitoolbestorming in januari 2021. Dat is de hoogste straf die tot dusver is gegeven voor de aanval op het Amerikaanse parlementsgebouw. Andere oud-leiders van de rechtse militie en ook andere betrokkenen kregen eerder tot achttien jaar cel opgelegd.