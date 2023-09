Een Amerikaanse federale rechtbank heeft opnieuw een voorstel verworpen voor de indeling van kiesdistricten in Alabama. De indeling die de volksvertegenwoordiging in de staat had gemaakt, benadeelt de zwarte inwoners. Dat was ook het probleem bij een eerdere poging, die door het Hooggerechtshof werd verworpen. De rechtbank gaat nu iemand aanwijzen om een eerlijke kaart te maken, een zogenoemde ‘special master’.