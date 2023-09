Veel woninghuurders zouden liever in een koophuis wonen en er zijn ook Nederlanders met een koophuis die eigenlijk graag zouden huren. Economen van De Nederlandsche Bank (DNB) hebben uitgerekend dat er voor in totaal 1,8 miljoen huishoudens sprake is van een mismatch. Dat is meer dan een vijfde van het totaal aantal huishoudens.