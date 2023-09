Onze vakantie in Denemarken was een goede reden om de verzamelde sprookjes en vertellingen van Hans Christian Andersen weer eens ter hand te nemen. We waren nog maar kort getrouwd toen ik de kloeke uitgave met fraaie illustraties van Lidia Postma cadeau kreeg van mijn vrouw. Gefascineerd las ik in de maanden erna wat aan het brein van Andersen was ontsproten; sprookjes die werden gelezen in paleizen en krotten, door kinderen en grijsaards.