De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een kleine plus gesloten. De chipfondsen ASML, ASMI en Besi stonden in de kopgroep van de hoofdindex op Beursplein 5, samen met betalingsverwerker Adyen. Beleggers op de Europese beurzen moesten het stellen zonder richting vanuit Wall Street want de beurzen in New York waren maandag dicht vanwege Labor Day, een Amerikaanse feestdag ter ere van arbeiders.