Dankzij virtual reality bij Napoleons intocht in Berlijn

De intocht in Berlijn in 1806 van de troepen van Napoleon is binnenkort opnieuw mee te maken. Museum Het Mauritshuis in Den Haag toont een ‘virtual reality-experience’ van de gebeurtenis, gezien vanaf de Brandenburger Tor in de Duitse hoofdstad. De ervaring maakt deel uit van een expositie over roofkunst, die medio deze maand opent en niet alleen ooit buitgemaakte kunstwerken laat zien, maar ook gebruikmaakt van de mogelijkheden van virtuele toepassingen, video en 3D-modellen.