Rotterdam is met stip Europa’s grootste haven en daar is de stad trots op ook. Vrijdag gingen de traditionele Wereldhavendagen van start, een driedaags evenement dat vorige keer 350.000 bezoekers trok. Jong en oud nemen een kijkje op een van de afgemeerde schepen –de een nog indrukwekkender dan de ander– of genieten van een rondvaart door de havens.