Gedupeerden kanaaldrama: snel concrete acties provincie nodig

Bewoners die schade aan hun huizen hebben door werkzaamheden aan het kanaal Almelo-De Haandrik in Overijssel willen dat de Provinciale Staten zo snel mogelijk aan de slag gaan met de aanbevelingen die Mona Keijzer, bemiddelaar in de kwestie, heeft gedaan. „Het is heel belangrijk dat nu snel pand voor pand gekeken wordt wat de schade is en wat de oorzaak daarvan is. Maak er een praktisch verhaal van en geen juridisch en politiek verhaal”, zegt Harry Broekhuizen van de stichting Kant nog Wal, die opkomt voor bewoners. Ook wil de stichting dat schademeldingen van na juni 2020 meetellen.