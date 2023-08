De onduidelijkheid over de positie van de zogenoemde derdelanders wordt steeds groter. De rechtbank in Den Haag heeft donderdag bepaald dat Nederland de bescherming wel degelijk mag stoppen. De rechtbank in Rotterdam kwam eerder ook tot dat oordeel, terwijl de Haagse rechtbank woensdag juist nog tot de conclusie was gekomen dat Nederland die bevoegdheid niet heeft.