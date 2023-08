Farmers Defence Force (FDF) vindt het „beschamend en eenzijdig” dat het demissionair kabinet de stikstofnormen de komende jaren wil aanscherpen op basis van de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW). „Er wordt totaal niet gemeld wat er allemaal mis is met die KDW’s. We kunnen daar zonder enige twijfel over zeggen dat ze onbetrouwbaar zijn”, stelt Sieta van Keimpema van de boerenorganisatie.